Redação EdiCase Estude para o Enem: conheça 10 problemas ambientais que afetam o planeta

Descubra como são causados e quais são as consequências dos principais problemas ambientais

Por Tao Consult

São vários os problemas ambientais existentes no planeta, como poluição e desmatamento. Em quase todos os casos, eles são de responsabilidade humana, que, por sua vez, vem observando as consequências de suas ações contra o meio ambiente.

1. Poluição do ar

A poluição do ar é causada pela emissão de gases poluentes, principalmente o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e dióxido de enxofre (SO2). Produzidos pelas indústrias e veículos automotores, todos esses gases são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

2. Poluição das águas

A poluição das águas é causada, principalmente, pela grande quantidade de lixo e esgoto jogado nos rios e mares. Além disso, o descarte incorreto de lixo e um inadequado tratamento de esgoto também colaboram com o problema.

3. Ilha de calor

A ilha de calor é o aumento da temperatura em determinados pontos de uma cidade. Esse problema é causado pela concentração de concreto (prédios, asfaltos e vidros).

4. Inversão térmica

A inversão térmica ocorre quando a poluição do ar impede a troca normal de temperatura do ar na superfície: o ar frio e pesado fica em baixo (com as partículas da poluição) e o ar quente e mais leve fica em cima.

Gases poluentes contribuem para o efeito estufa (Imagem: Shutterstock)

​ 5. Efeito estufa

O efeito estufa é o aumento da temperatura do planeta em virtude dos gases poluentes emitidos pelas cidades. É chamado de estufa, pois o planeta mantém a temperatura aquecida.

6. Erosão

A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo. Ele ocorre devido ao uso e ocupação irregular de diferentes áreas, como encostas, margens de rios, e pelo excesso de peso das edificações em cima do solo.

7. Chuva ácida

A chuva ácida nada mais é do que uma chuva com componentes ácidos, como óxidos de enxofre e nitrogênio. Ela ocorre quando esses gases poluentes reagem com a água da umidade do ar.

8. Enchentes

As enchentes ocorrem, simplesmente, quando a chuva não tem para onde escoar. Elas podem causar inundações, desmoronamentos e proliferação de doenças, como malária e leptospirose.

Queimadas e remoção de vegetação caracterizam o desmatamento (Imagem: Shutterstock)

9. Desmatamento

O desmatamento é caracterizado pela remoção da vegetação nativa de uma determinada área. Ele pode ocorrer por meio de queimadas ou corte direto de uma plantação.

10. Poluição sonora

A poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado espaço. Geralmente, esse problema se dá nos grandes centros urbanos, sendo consequência da concentração de indústrias, comércios e veículos.

