Divulgação Rio Una leva poluição e mau cheiro à Praia Rasa, em Búzios

O refúgio de muitos cariocas no fim de semana não está para peixe — literalmente. Desde a semana passada, o Rio Una, que passa por Cabo Frio e desemboca na Praia Rasa, em Búzios, vem apresentando espuma, cor escura e um cheiro dos piores.

O pessoal do SOS Rio Una botou a boca no trombone, e já vistoriaram o local o Inea, bem como as secretarias de Meio Ambiente das duas cidades. Até o Ministério Público Federal foi contactado. No paraíso de Brigitte Bardot, a prefeitura fez um sobrevoo com drone, mas também pediu que a Marinha faça o mesmo, com uma aeronave mais potente.

À concessionária Prolagos foi cobrado um relatório de operação da Estação de Tratamento de Esgoto de Jardim Esperança. Para se ter mais certeza sobre a origem da poluição, será preciso esperar o laudo completo do Inea, que fica pronto em meados de fevereiro. Já foi detectado, no entanto, que o nível de oxigênio estava abaixo de 1 mg/l. O padrão mínimo é de cinco vezes esse valor.

Viaturas lilás nas ruas das favelas

A Guarda Municipal e a Secretaria de Ação Comunitária estão trabalhando em parceria para aproximar a Ronda Maria da Penha das moradoras de favelas cariocas. As equipes do programa "Favela com dignidade" auxiliam a população a se familiarizar com os agentes dos carros de cor lilás, destacados para fiscalizar o cumprimento de medidas restritivas expedidas pela Justiça. Em 2021, foram 90 atendimentos, sendo 65 na comunidade Asa Branca.





