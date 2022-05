Divulgação/KCNA - 26.04.2022 Desfile de mísseis durante parada militar para celebrar 90 anos de fundação do Exército da Coreia do Norte

A Coreia do Norte disparou três mísseis balísticos em direção ao mar na costa Leste do país nesta na quinta-feira. O lançamento foi confirmado pelo governo da Coreia do Sul, acrescentando que as armas saíram da área de Sunan, na capital Pyongyang.

Foi deste mesmo local que o governo de Kim Jon-un disparou o maior míssil balístico intercontinental (ICBM) do país, o Hwasong-17, em 24 de março. Nesta quinta, os mísseis voaram cerca de 360 quilômetros, atingindo uma altitude de 90 km e uma velocidade máxima de Mach 5.

A guarda costeira do Japão confirmou o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte após registrar a queda do projétil da zona econômica exclusiva do Japão, conforme a emissora pública NHK.

O lançamento de hoje é o 16º teste de armas confirmado por autoridades neste ano, um sinal de como o regime de Kim Jong-un se encontra num avançado do processo de modernização dos arsenais do país.

É o primeiro teste desde a posse do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol nesta semana, que já sinalizou que pretende anunciar uma linha dura contra o desenvolvimento de armas do país vizinho.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.