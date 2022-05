Reprodução / Facebook Homem morre ao enterrar a namorada que ele matou

Um homem da Carolina do Sul, nos Estados Unidos , morreu de ataque cardíaco enquanto enterrava a namorada que ele mesmo havia matado no quintal da casa onde moravam.

Joseph McKinnon, de 60 anos, matou Patricia Dent, de 65, dentro de uma casa na cidade de Trenton, em Nova Jersey, no último sábado (7), segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Edgefield.

De acordo com os policiais, eles receberam uma denúncia de "um homem inconsciente deitado no quintal", disse o xerife Jody Rowland em um comunicado à imprensa. Quando chegaram ao local, encontraram o corpo do homem.

Segundo a mídia local, equipes médicas foram acionadas para tentar reanimá-lo, mas não tiveram sucesso.



Durante as investigações, os policiais encontraram um segundo corpo em uma cova recém-cavada, identificado como o de Dent, que morava com McKinnon, disseram as autoridades.

Conforme os oficiais, ele teve um "evento cardíaco" enquanto cobria o poço. Os investigadores acreditam que McKinnon atacou Dent dentro de casa. "McKinnon a amarrou e a embrulhou em sacos de lixo antes de colocá-la na cova que ele cavou", informou o xerife.

Uma autópsia revelou que ela morreu por estrangulamento.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.