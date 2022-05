Reprodução/Ansa - 11.05.2022 Yulya Fedosiuk e Kateryna Prokopenko falam com jornalistas após encontro com Papa

O papa Francisco se reuniu nesta quarta-feira (11), no Vaticano, com as esposas de dois combatentes do Batalhão de Azov, milícia paramilitar de extrema direita que lidera a resistência ucraniana na siderúrgica Azovstal, em Mariupol .

A indústria é o último bastião da Ucrânia na cidade, que, na prática, já é controlada pelas tropas russas e da autoproclamada república separatista de Donetsk.

Kateryna Prokopenko, esposa do comandante Denys Prokopenko, e Yulya Fedosiuk, mulher de Arseniy Fedosiuk, haviam enviado uma carta ao pontífice e receberam um convite para se encontrar com o líder católico após a audiência geral desta quarta.

Outras duas mulheres também deveriam ter participado do encontro, mas não conseguiram chegar a tempo em Roma. "Foi um momento histórico. Esperamos que isso possa ajudar a salvar nossos maridos e os soldados que estão na Azovstal", declarou Kateryna.

Segundo ela, Francisco prometeu que "fará o possível" para garantir a evacuação dos combatentes entrincheirados na siderúrgica. "Pedimos para ele visitar a Ucrânia e falar com Putin para que vá embora. Sobre isso, ele não respondeu, mas disse que rezará por nós", acrescentou.

O próprio Papa já revelou ter pedido um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas o Kremlin nunca respondeu.

Kateryna e Yulya também contaram que os soldados remanescentes na Azovstal "não têm comida, água, remédios nem tratamentos médicos".

"É uma situação terrível. Até a água dos encanamentos da siderúrgica está acabando. Não podemos ficar só olhando essas notícias terríveis. A cada dia, morrem um ou dois soldados feridos", reforçaram.

O Batalhão de Azov foi formado em 2014, na esteira dos conflitos separatistas em Donetsk e Lugansk, e hoje é exaltado na Ucrânia pela resistência contra a invasão russa em Mariupol. No entanto, a milícia também é alvo de críticas por abrigar elementos neonazistas e é acusada pela Rússia de crimes de guerra no Donbass.

Reunião com mulher símbolo de guerra no Vietnã

A vietnamita, Kim Phuc, que ficou famosa no mundo inteiro ao ser fotografada fugindo nua de um ataque com napalm quando tinha nove anos de idade, também foi recebida nesta quarta-feira (11) pelo papa Francisco.

Phuc, hoje com 59 anos e residente no Canadá, está na Itália por conta de uma mostra fotográfica e aproveitou a ocasião para visitar o líder católico. O encontro ocorreu ao fim da audiência geral desta quarta na Praça São Pedro e também teve a presença do fotógrafo Nick Ut, autor da imagem histórica.

Ut presenteou o Papa com uma reprodução da foto que virou símbolo da guerra no Vietnã. A imagem foi feita em 1972 e mostra Phuc, então com nove anos, fugindo completamente nua, chorando e com a pele queimada após um bombardeio com napalm em sua aldeia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.