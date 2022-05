Ansa Brasileira estava tentando fugir para o Brasil

Uma empregada doméstica brasileira foi detida nesta terça-feira (10) após furtar 250 mil euros em joias na residência em que trabalhava na Itália e tentar fugir para o Brasil.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, foi acolhida como cuidadora por uma família de Trento, no norte da Itália, há quatro anos. No entanto, em seu último dia de trabalho, ela furtou joias e outros objetos de valor e deixou a casa durante a noite, sem ser vista.

No dia seguinte, porém, a idosa suspeitou da brasileira e começou a inspecionar os locais nos quais guardava seus itens de valor, incluindo uma pulseira de ouro. Apesar da busca, ela não encontrou suas relíquias.





As autoridades italianas foram acionadas e intervieram na residência para apurar o caso. De acordo com os carabineiros da unidade operacional da Compagnia di Trento, a doméstica chegou a trocar mensagens com a vítima, negou as acusações de furto e disse que retornaria para a residência da italiana para provar sua inocência.

A polícia, no entanto, considerou que a brasileira estava tentando apenas ganhar tempo e iniciou as buscas por todo o país. Após receber uma denúncia, os agentes encontraram a suspeita no aeroporto de Malpensa, em Milão, com a passagem em mãos para embarcar rumo ao Brasil.

Segundo a polícia italiana, a brasileira carregava três malas, sendo que dentro de uma delas estavam as joias furtadas. Ela foi denunciada por furto qualificado e levada para a prisão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.