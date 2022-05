Reprodução/Ansa - 02.04.2022 Javalis andam pelas ruas de Roma

Uma mulher de 44 anos foi atacada por oito javalis em Roma, capital da Itália, na madrugada desta segunda-feira (2).

O incidente ocorreu em um bairro de periferia na zona norte da cidade, quando a vítima passeava em uma calçada com seu cachorro .

A mulher foi atingida e derrubada no chão pelos javalis, mas conseguiu escapar apenas com ferimentos leves.

Invasões de javalis são um problema crônico de Roma, especialmente em bairros periféricos. Muitas vezes esses animais são atraídos para áreas urbanas pela disponibilidade de restos de alimentos em sacos de lixo deixados nas ruas.

Esse fenômeno também se explica pela proximidade dos subúrbios da capital em relação a áreas campestres.

