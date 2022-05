Yan Boechat/O Globo - 14.03.2022 Dois terços dos moradores de Kiev voltaram para casa

O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse nesta terça-feira (10) que quase dois terços dos moradores da capital da Ucrânia já retornaram para casa após o êxodo em massa provocado pelo início da invasão russa ao país, em 24 de fevereiro.

Moscou chegou a realizar uma ofensiva para tentar tomar Kiev rapidamente, mas desistiu do objetivo e passou a se concentrar na conquista do Donbass, zona do leste ucraniano onde ficam os territórios separatistas de Lugansk e Donetsk.

Isso permitiu que moradores que haviam fugido da capital retornassem para casa e a descoberta de indícios de crimes de guerra em cidades dos arredores, como Borodyanka, Bucha e Irpin, que estavam sob ocupação russa.

"Antes da guerra, 3,5 milhões de pessoas viviam em Kiev. Quase dois terços dos moradores da capital retornaram", afirmou Klitschko em coletiva de imprensa. A capital ainda tem bloqueios viários e toque de recolher, mas já mostra sinais de retomada da vida cotidiana.

No entanto, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Ucrânia ainda tem mais de 8 milhões de deslocados internos devido à invasão russa. O dado se refere a 3 de maio e mostra um crescimento em relação aos 7,7 milhões de 17 de abril.

Além disso, a guerra já gerou cerca de 6 milhões de refugiados, ou seja, pessoas que fugiram para outros países.

