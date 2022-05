Reprodução/Redes Sociais - 10.05.2022 Céu ficou vermelho na cidade de Zhoushan, na China

Um fenômeno em Zhoushan, na China, assustou moradores que foram surpreendidos com a coloração vermelha que tomou parte do céu da cidade, no último sábado (07). Diversos registros divulgados na internet, feitos por quem presenciou o momento, rapidamente viralizaram nas redes sociais. Nas imagens é possível ver moradores aparentemente assustados, sem saber o que estava acontecendo, ou se a situação apresentava algum risco.

Sky Turns Red Over Town Near China's #Shanghai . Social media opinion was immediately divided over whether the bizarre sky color was a good or apocalyptic sign, over #Zhoushan - a Chinese city near the lockdown-hit Shanghai, turning red over the weekend pic.twitter.com/V9SxaA62Qh — Bishnu Maharaj (@bishnu_maharaj) May 9, 2022

No entanto o susto, no domingo (08), o Departamento Meteorológico da cidade tranquilizou todos os cidadãos sobre o que havia ocorrido. Segundo o Departamento o céu vermelho foi causado pela refração da luz dos barcos de pesca que ficam na região.

Ainda acordo com especialistas, em determinadas condições climáticas, quando há mais água na atmosfera, ocorre a formação de aerossóis que refratam e dispersam a luz das embarcações. No momento em que o céu ficou vermelho, estava nublado e chuviscando na cidade. As nuvens em um nível mais baixo exibiram o reflexo na cor vibrante.

Muita especulação surgiu nas redes sociais por conta de um artigo acadêmico de 2017, que analisada o registro de céu vermelho por mais de uma semana em países asiáticos, como Japão, Coreia e China, segundo o segundo o portal Global Times. Já cientistas japoneses apontaram que a situação foi causada por uma atividade solar massiva.

Não houve nenhum registro de atividade solar anormal em Zhoushan. A equipe de pesquisa em física espacial da Universidade de Geociências em Wuhan foi consultada pela imprensa local e descartou a hipótese após checar os registros de observação.

