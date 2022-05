Reprodução/Ansa - 03.05.2022 Oksana era enfermeira em um hospital da cidade de Lysychansk

Uma jovem que perdeu as pernas por causa de uma mina terrestre se casou em um hospital em Lviv , na Ucrânia, onde ela aguarda uma cirurgia para colocar próteses. O vídeo do casal dançando na unidade viralizou nas redes sociais e causou muita comoção.

Na gravação, o marido de Oksana, Victor, aparece segurando a esposa nos braços e a balançando em um pequeno espaço cercado de pessoas assistindo. A ucraniana de 23 anos de idade, que é natural da província de Lugansk, não conseguiu segurar as lágrimas durante a dança.

A vida de Oksana mudou completamente na noite do dia 27 de março. Na ocasião, a ucraniana voltava para casa por um caminho conhecido ao lado do marido, mas ela acionou uma mina terrestre que estava escondida. A explosão arrancou suas duas pernas e quatro dedos da mão esquerda. Victor, por sua vez, saiu ileso do incidente.

Oksana e Victor estão juntos há pelo menos seis anos e possuem dois filhos. Eles compraram as alianças e encontraram um vestido branco, enquanto os voluntários do hospital ficaram responsáveis pelo bolo.

O casal publicou o vídeo do casamento, que aconteceu na enfermaria onde Oksana está internada, no Telegram.

