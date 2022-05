Reprodução/Twitter/DefenceU 02/05/2022 Ucrânia alega que usou drone para destruir navios de patrulha russos no Mar Negro

Autoridades da Ucrânia informaram nesta segunda-feira que destruíram dois navios de patrulha russos com o uso de drones no Mar Negro. Moscou não confirma o ataque.

"Dois barcos russos da classe Raptor foram destruídos na madrugada de hoje perto da ilha de Zmiinyi (Snake)", disse o chefe do Estado-Maior, Valeriy Zaluzhniy.

💬Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний:



Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор.



Працює #Байрактар .

Разом до Перемоги!🇺🇦 pic.twitter.com/3wxlwjDtdx — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2022

Um vídeo publicado pelo ministério da Defesa nas redes sociais mostra como teria ocorrido a ação. O registro apresenta duas vezes a seguinte sequência: uma visão aérea do navio no mar e uma grande explosão em seguida.

O uso de drones armados já foi incorporado ao dia a dia do conflito. O governo ucraniano já divulgou outras imagens de ataques usando o equipamento para destruir tanques e demais veículos militares.

