Duas "grandes explosões" foram registradas na madrugada desta segunda-feira (2) na região russa de Belgorod, informou o governador regional, Vyacheslav Gladkov, por meio do Telegram em notícia repercutida pelas agências Tass e Interfax.

" Houve um incêndio no território onde há instalações do Ministério da Defesa no limite de três municípios, Borisovsky, Belgorodsky e o distrito de Yakovlevsky . Há a informação sobre um ferido entre os cidadãos locais. O ferimento é pequeno, sem risco a sua vida", disse Gladkov em matéria repercutida pela Tass.

Nas redes sociais, moradores postaram vídeos onde é possível ver jatos não identificados voando pelo céu e, logo depois, barulhos de explosões.

Borisovsky e Belgorodsky fazem fronteira com a Ucrânia, mais especificamente com a região de Kharkiv, que fica ao nordeste do território ucraniano. Já a divisa entre essas três cidades, conforme a Tass, "fica a cerca de 20 a 30 quilômetros da fronteira".

A Rússia vem acusando Kiev de fazer ataques pontuais nas áreas fronteiriças contra postos de controle e instalações oficiais do governo. No entanto, os ucranianos negaram as informações e dizem não saberem das ações militares.

Nos supostos bombardeios desse fim de semana, foram atingidos postos nas regiões de Bryansk e Kursk, também próximas à Kharkiv.

