Reprodução/Twitter (@KurdsatEnglish) 2.5.2022 Tempestade de poeira no Iraque deixa o céu amarelado

O Iraque foi atingido por uma tempestade de poeira que deixou o céu laranja e causou diversos transtornos para a população neste domingo. Conforme as autoridades locais, quase 100 pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios no Centro e Oeste do país e voos foram cancelados por conta da baixa visibilidade nas cidades de Bagdá e Najaf.

Conforme a AFP, hospitais em Najaf atenderam 63 pessoas com problemas respiratórios. A maioria foi liberada logo após a consulta médica. Outras 30 hospitalizações foram relatadas na província de Anbar, onde boa parte do território é desértico, no Oeste do país. Confira fotos:





Segundo o escritório meteorológico do Iraque, o fenômeno climático deve se tornar cada vez mais frequente "devido à seca, desertificação e queda no volume de chuvas". Especialistas alertam que esses fatores poderiam causar um desastre social e econômico na região já marcada pela guerra e vulnerável às mudanças climáticas. Baixas precipitações e altas temperaturas recordes foram registradas nos últimos anos.

No início de abril, Issa al-Fayad, oficial do ministério do Meio Ambiente, havia alertado que o Iraque poderia enfrentar “272 dias de poeira” por ano nas próximas décadas, segundo a agência de notícias estatal INA. O ministério disse que o fenômeno climático pode ser combatido "aumentando o número de áreas com vegetação e criando florestas que atuam como quebra-ventos".

