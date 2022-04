Reprodução 30/04/2022 Neil Parish, deputado do Partido Conservador, que foi flagrado assistindo a vídeo pornográfico no Parlamento

O deputado britânico Neil Parish, do Partido Conservador, anunciou neste sábado que vai renunciar ao cargo, dias depois de ser acusado de assistir a um vídeo pornô no Parlamento, e de se ver no centro de um escândalo que ameaçava atingir a imagem dos governistas.

Em entrevista à BBC neste sábado, ele afirmou estar profundamente arrependido, e considerou o incidente como algo ocorrido em um "momento de loucura", e que "não está orgulhoso pelo que fez".

Parish, deputado conservador desde 2010, foi acusado por duas deputadas de seu partido de estar assistindo a vídeos pornográficos em pelo menos duas ocasiões, em uma comissão e no plenário da Câmara dos Comuns. Após a denúncia, feita na quarta-feira e que está sendo investigada internamente, ele foi suspenso pela sigla.

Até sexta-feira, ele dizia que não iria renunciar, preferindo aguardar o resultado final do inquérito, mas a situação mudou nas últimas horas, e agora ele afirma que deixará seu assento, possibelmente devido à pressão sofrida dentro do Parlamento e mesmo em seu distrito eleitoral, de Tiverton e Honiton.

À BBC, ele afirmou que, na primeira vez em que foi flagrado, o vídeo apareceu em seu celular de forma acidental, mas na segunda vez se tratou de um ato deliberado.

Leia Também

"Eu estava sentado esperando para votar no Plenário. O que fiz foi absolutamente errado", disse Parish.

A mulher dele, Sue Parish, com quem é casado há 40 anos, disse considerar o incidente "um pouco estúpido", mas que as acusações eram "muito embaraçosas".

"Ele é um cara normal, uma pessoa amável. É apenas muito estúpido", afirmou Sue, em entrevista ao The Times. "As pessoas não deveriam ver pornografia. Ele nunca se sentaria lá com pessoas olhando. Ele nunca faria isso se soubesse [que alguém estava olhando para ele]".

Após a oficialização da denúncia, será realizada uma eleição em Tiverton e Honiton para escolher um sucessor ou uma sucessora.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.