Nesta sexta-feira (29), foi divulgado que o presidente russo, Vladimir Putin, aceitou o convite para participar da cúpula do G20 na Indonésia, que acontecerá em novembro de 2022. A convocação do líder russo foi realizada pelo presidente do país, Joko Widodo, que confirmou a presença de Putin em comunicado.

O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, também foi convidado. Ele “agradeceu” em uma postagem no seu Twitter, entrentanto, não especificou se participaria do evento.

A Indonésia sediará a cúpula do G20 no fim do ano. Na quinta-feira passada (21), o ministro das Finanças, Sri Mulyani, afirmou que o país não vai anular as convocaões realizadas aos líderes mundiais.

A declaração foi dada após vários presidentes de bancos e ministros abandonarem a reunião durante o pronunciamento do ministro russo, Anton Siluanov.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, defendeu a presença de Vladimir Putin no encontro de líderes. Para ele, a exclusão da Rússia funcionaria como uma “censura” e não ajudaria no fim da guerra na Ucrânia.

O evento pode reunir Putin e Joe Biden pela 1ª vez desde do início da invasão russa na Ucrânia. O governo dos EUA prometeu um boicote se a Rússia estiver presente na cúpula. No final de março, Biden havia sugerido a expulsão da Rússia do G20.

