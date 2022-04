Reprodução: commons Vladimir Putin

Os Estados Unidos criticaram nesta sexta-feira (29) a decisão da Indonésia de convidar o presidente da Rússia, Vladimir Putin , para a próxima cúpula do G20, marcada para 15 e 16 de novembro, em Bali.

"Putin não deveria ter sido convidado", disse à CNN o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, John Kirby. Horas antes, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, tinha confirmado que tanto Putin quanto o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foram chamados para a cúpula.

A Rússia, no entanto, continua sendo membro do G20, apesar da pressão de países ocidentais para suspendê-la do grupo.

Os outros 19 integrantes são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Turquia e União Europeia, além da Indonésia, que ocupa a presidência rotativa do G20.

"Putin isolou a Rússia e deve pagar as consequências por aquilo que fez e está fazendo", acrescentou Kirby.



