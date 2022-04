Reprodução/Redes sociais - 13.04.2022 Corpos enfileirados e enumerados em Bucha, na Ucrânia

O número de crianças mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro subiu para 219, informou o Ministério Público ucraniano nesta sexta-feira (29).

Segundo dados divulgados pelo portal Ukrinform, mais de 398 crianças ficaram feridas durante a guerra. Os números, no entanto, não são definitivos e podem mudar a qualquer momento, disse o gabinete no Telegram.





O maior número de menores feridos está concentrado na região separatista de Donetsk (139), seguido pela província de Kiev (115) e Kharkiv (95). Óbitos de crianças também foram registrados em Chernihiv, Kherson, Mykolaiv, Luhansk, Zaporizhia, Sumy e Zhytomyr.

Até agora, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 4,8 milhões de crianças ucranianas precisaram fugir de suas casas por conta da guerra. Isso representa cerca de dois terços dos 7,5 milhões de pessoas nessa faixa etária no país, em cálculo que inclui os que foram para outras nações como os deslocados internos.

