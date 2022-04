Reprodução/Facebook Zelensky declara que as negociações estão lentas com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , disse nesta sexta-feira (29) que o risco de encerrar as negociações com o governo russo para interromper a invasão no território ucraniano está cada vez mais "alto".

"Os riscos de fechar completamente qualquer diálogo com os russos são muito altos", disse o líder ucraniano à imprensa polonesa, segundo relatos do Ukrainska Pravda. De acordo com Zelensky, o processo de negociação com representantes de Moscou é "muito lento".

Nesta semana, o presidente da Ucrânia já havia dito que se os ucranianos na cidade sitiada de Mariupol forem mortos pelas forças russas, e se a Rússia organizar "referendos" em territórios ocupados, seu governo interromperá as negociações com a administração russa.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serghei Lavrov, garantiu que Moscou manterá o diálogo de paz com os ucranianos, mas lembrou que a "a boa vontade tem seus limites" e acusou Kiev de "aparentar" disposição para conversar.

