Reprodução: commons - 22/03/2022 António Guterres pede fim da guerra na Ucrânia

Nesta quinta-feira (28), o secretário-geral da ONU António Guterres foi até a Bucha, na Ucrânia, para prestar solidariedade e auxiliar nas investigações das mortes dos civis encontrados em valas comuns espalhadas pela cidade.

Sem fazer menção aos russos, Guterres defendeu uma "investigação completa" dos ataques.

"Quando vemos essa situação horrenda, sinto como é importante uma investigação completa e prestação de contas."

Acompanhado de representantes e soldados ucranianos, Guterres ainda fez um agradecimento pelos trabalhos do Tribunal Penal Internacional e um apelo ao governo russo.

"Estou feliz que o Tribunal Penal Internacional tenha visto a situação e a promotoria já tenha vindo aqui. Peço a Rússia que aceitem cooperar com o TPI."

Mais cedo, quando desembarcava na cidade, o representante das Nações Unidas disse que é "inaceitável" que as pessoas tenham que viver uma guerra em pleno século 21.

"A guerra é um absurdo no século 21. A guerra é o mal. Não há como uma guerra ser aceitável no século 21."





