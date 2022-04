Reprodução/Flickr Bandeira da Alemã

O Bundestag, o Parlamento da Alemanha, aprovou nesta quinta-feira (28) um projeto que p ermite que o governo envie "armas pesadas" para a Ucrânia se defender na guerra iniciada pela Rússia em fevereiro . Foram 586 votos a favor, 100 contra e sete abstenções.

No documento aprovado, segundo a mídia alemã, há a informação de que enviar e acelerar a entrega de armamentos é "a mais importante e eficaz" forma de parar os russos, além das sanções anunciadas ao longo dos últimos meses.

O texto foi amplamente aprovado tanto pelos partidos que formam a coalizão que sustenta o governo - Partido Social-Democrata, Verdes e Partido Democrático Liberal (FDP) - como de oposição, incluindo o União Democrata-Cristã (CDU). Como bancada, votaram contra apenas o Partido de Esquerda (Linke) e o Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita.

Em viagem oficial ao Japão, Scholz agradeceu o apoio dado pelo Bundestag e informou que o governo "recebeu um forte mandato" dos parlamentares. A invasão da Rússia na Ucrânia fez a Alemanha abandonar uma política pacifista de décadas e a aprovar medidas duras contra um país que inicia uma guerra.

Além de aprovar o envio de armamentos para uma nação em conflito declarado, os alemães aumentaram as despesas militares para 2% do PIB.

O governo também está buscando formas de reduzir a dependência do gás natural e petróleo russos. Nesta semana, Berlim informou que conseguiu já diminuir o fornecimento para 35% do total recebido do exterior - antes da guerra, esse valor estava acima dos 40%.

