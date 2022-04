Reprodução/Metro 28.4.2022 Porta-voz de TV estatal da Rússia alerta que guerra nuclear é 'provável' e 'todos morreremos um dia'

Na noite de quarta-feira (27), Margarita Simonyan, editora da emissora RT e um dos porta-vozes mais bem pagos do Kremlin, afirmou que a possibilidade de uma guerra nuclear é maior do que Vladimir Putin 'perder' o conflito que com a invasão russa na Ucrânia.

Acompanhada de especialistas nervosos na TV, ela declarou: “Ou perdemos na Ucrânia, ou a Terceira Guerra Mundial começa."

“Acho que a Terceira Guerra Mundial é mais provável, nos conhecendo, conhecendo nosso líder. O resultado mais inesperado é que tudo isso acabe com um ataque nuclear, o que me parece mais provável do que o outro curso de eventos", disse a editora.

"Isso é meu medo, por um lado. Mas por outro, é o que é. Nós iremos para o céu, enquanto eles simplesmente coaxarão. Todos nós vamos morrer um dia", finalizou.

A fala da jornalista segue as últimas ameaças de guerra nuclear feitas pelo colega propagandista Vladimir Solovyov, pelo ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e pelo próprio Putin nos últimos dias.

Os EUA e o Reino Unido descartaram essa retórica como um barulho de sabre, mas a frequência crescente oferece uma visão sombria de como o mundo está sendo moldado pela invasão da Ucrânia.

A secretária de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Liz Truss, acredita que o conflito se arrastaria por 10 anos – rotulando Putin de “operador desonesto desesperado”.

Satanás II e ameaças ao Reino Unido

Isso ocorre depois que a Rússia anunciou planos para implantar seu míssil intercontinental ultra avançado RS-28 Sarmat – apelidado de ‘Satanás II’ no Ocidente.

A arma é capaz de transportar de 10 a 15 ogivas nucleares, pode voar mais de 11.000 milhas e pode atingir vários locais ao mesmo tempo.

Acredita-se que o equipamento é 3.000 vezes mais poderoso do que a bomba que destruiu Hiroshima e foi testada com sucesso pela Rússia na semana passada.

O âncora da TV pró-Kremlin, Vladimir Solovyov, ameaçou que a arma seria capaz de aniquilar o Reino Unido.

Alegando que o país tinha sido "totalmente grosseiro" em seu apoio à Ucrânia, ele disse: "Como se viu, um Sarmat significa menos uma Grã-Bretanha".

Ameaças de Putin

Nesta semana, Putin disse que sua resposta a qualquer um que “ameaça” a Rússia será “rápida como um relâmpago” e mortal.

Ele disse aos representantes presentes em São Petersburgo: “Se alguém pretende interferir no que está acontecendo do lado de fora, eles devem saber que constitui uma ameaça estratégica inaceitável para a Rússia."

“Temos todas as armas de que precisamos para isso. Ninguém mais pode se gabar dessas armas, e nós não vamos nos gabar delas. Mas vamos usá-los ", disse o líder.

Embora Putin não tenha mencionado diretamente as armas nucleares, os especialistas presentes no jornal disseram que é provável que ele estivesse se referindo ao míssil Sarmat.

