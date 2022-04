Ansa Rússia realizou ataquem em Kiev durante visita de secretário-geral da ONU

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques russos a Kiev tinham como objetivo "humilhar a ONU". A declaração foi dada após mísseis atingirem o centro da capital.

Segundo Zelensky, cinco mísseis russos atingiram Kiev. "Hoje, imediatamente após o fim de nossas conversas em Kiev, mísseis russos voaram para a cidade. Cinco mísseis. Isso fala muito sobre a verdadeira atitude da Rússia em relação às instituições globais, os esforços da liderança russa para humilhar as Nações Unidas e tudo o mais que a organização representa", disse o líder ucraniano, ressaltando que é preciso "uma resposta adequada e poderosa".

Ataques russos atingiram Kiev nesta quinta-feira (28), durante a visita do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.





"Nesta noite, os russos atacaram novamente a capital ucraniana com mísseis", anunciou o prefeito na Telegram, fazendo referência a "dois ataques registrados no distrito de Shevchenkivskyi, uma área no centro da cidade".

Duas fortes explosões foram ouvidas em Kiev, onde foi possível ver uma coluna de fumaça, enquanto ocorria a coletiva de imprensa do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do secretário-geral da ONU.

De acordo com relatos à ANSA, os mísseis atingiram uma área vizinha ao centro de Kiev. Policiais, militares e pelo menos duas ambulâncias foram para o local. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

