Pixabay Rublo russo

A cidade ucraniana de Kherson, tomada pela Rússia no início da guerra entre os dois países, passará a usar o rublo a partir de 1º de maio.

A informação é da agência estatal russa Ria Novosti, que cita o vice-presidente da administração regional empossada por Moscou, Kirill Stremousov.

De acordo com ele, Kherson usará tanto o rublo quanto a moeda ucraniana, a grívnia, pelos próximos quatro meses, mas, após esse período, apenas a divisa russa será aceita.

"Kiev não terá mais como impor suas políticas nazistas na cidade, reprimindo sua população e sua língua", afirmou Stremousov, ucraniano de etnia russa já investigado em seu país por colaboracionismo com separatistas.

Com pouco menos de 300 mil habitantes, Kherson fica no estuário do rio Dnipro, porta de acesso para a Crimeia anexada, e foi conquistada pela Rússia logo no início da invasão. Devido à sua posição estratégica, pode ser usada como base para uma possível ofensiva contra Odessa, principal cidade portuária da Ucrânia.

Moscou já declarou o objetivo de estabelecer um corredor terrestre entre a Crimeia e as regiões separatistas do Donbass, mas é ambígua sobre a possibilidade de tentar conquistar todo o sul ucraniano, o que levaria os russos até a Transnístria, território rebelde da Moldávia.

Especula-se também que a Rússia possa organizar nas próximas semanas um "referendo" para tentar dar um verniz democrático a uma futura anexação de Kherson.

