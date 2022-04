Reprodução/redes sociais O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Pelo menos três pessoas ficaram feridas nas duas explosões que atingiram Kiev durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, segundo relatos da BBC.

Klitschko explicou que as explosões ocorreram no distrito central de Shevchenko. Um míssil atingiu os andares inferiores de um prédio residencial, ferindo três pessoas, que foram transportadas para o hospital.

De acordo com a porta-voz dos Serviços de Emergência do Estado, Svetlana Vodolaga, o segundo míssil atingiu uma estrutura próxima ao edifício residencial.

O secretário-geral da ONU disse que está "chocado" com o ataque : "Não porque eu estivesse aqui, mas porque Kiev é uma cidade sagrada tanto para ucranianos quanto para russos".

