Crianças fazem desenhos para superar traumas da guerra

Depois que as tropas russas invadiram a Ucrânia , em 24 de fevereiro, Artem e sua mulher, Nastia, fugiram da capital, Kiev, com seus dois filhos. No caminho, sua filha de 6 anos, Sonya, desenhou o que a família havia deixado para trás. Um desenho captura seu gato de estimação, outro um navio russo.

Para ajudar Sonya a lidar com o trauma, seus pais postaram sua arte na internet e criaram o site UA Kids, onde também recebem e publicam desenhos de outras crianças ucranianas. Muitos retratam o empenho de médicos socorrendo as vítimas da guerra. O site já publicou centenas de imagens e está aberto também para receber donativos.

De acordo com Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais da metade das crianças na Ucrânia estão deslocadas dentro do país ou se refugiaram em países vizinhos devido à guerra.





Enquanto as crianças continuam sendo mortas, feridas e profundamente traumatizadas pela violência devastadora ao seu redor, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou mais de cem ataques com impacto nas unidades de saúde na Ucrânia, informou a organização de ajuda humanitária.

“Na Ucrânia, existem mais de 145 mil crianças de até 5 meses de idade com necessidade urgente de nutrição. Crianças em toda a Ucrânia precisam desesperadamente de paz, segurança, estabilidade, proteção e assistência médica”, disse o Unicef.

Segundo o governo ucraniano, quase 200 crianças foram mortas na invasão russa e pelo menos 355 ficaram feridas, até 17 de abril.

* Com informações de agências internacionais

