Os governos dos Estados Unidos e da Rússia anunciaram nesta quarta-feira (27) uma troca de prisioneiros : o ex-fuzileiro e estudante Trevor Reed pelo piloto russo Konstantin Yaroshenko.

Enquanto o primeiro havia sido condenado a nove anos de prisão em 2020 por ter agredido dois policiais russos em Moscou em 2019 sob efeito de álcool, Yaroshenko foi condenado a 20 anos de prisão em 2010 por tráfico de drogas.

"Como resultado de um longo processo de negociação, em 27 de abril de 2022, o cidadão estadunidense Trevor Rowdy Reed, precedentemente condenado na Federação Russa, foi trocado pelo cidadão russo Konstantin Yaroshenko", diz uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Moscou repercutida pela Tass.

Washington confirmou a informação logo depois, mas ressaltou que o acordo sobre os dois prisioneiros não vai provocar nenhuma melhoria nas relações com a Rússia.

Um dos porta-vozes do governo afirmou aos jornalistas que "a nossa abordagem sobre a assustadora violência na Ucrânia não mudará" e que as "discussões com os russos que levaram a essa troca de prisioneiros estava estritamente limitada a esses argumentos e não representam o início de uma conversa mais ampla".

Já em entrevista à emissora "CNN", o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, ainda acrescentou que "não há nenhum sinal sincero da Rússia de querer conversar para uma solução do conflito na Ucrânia".

Em nota, os pais de Trevor, Paula e Joey, comemoraram a decisão e agradeceram ao presidente Joe Biden e ao conselheiro para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, pela libertação.

"As nossas orações foram ouvidas. Trevor está voltando para nós são e salvo", conclui ainda o comunicado.

