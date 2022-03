Valery Zaluzhny/Facebook Soldado russo preso por militares da Ucrânia

O responsável pela administração regional militar da Ucrânia, Dmytro Zhyvysky, informou nesta terça-feira (1º) ao jornal "Kyiv Independent" que ocorreu a primeira troca de prisioneiros de guerra com a Rússia.

Um comboio militar de Moscou foi até Krasnopillya, próxima à fronteira ucraniana, onde um oficial russo foi libertado em troca de cinco soldados ucranianos.

