Reprodução/Twitter Vala comum na cidade de Mariupol, no Sudeste da Ucrânia

Uma nova vala comum foi identificada no vilarejo de Staryi Krym, nos arredores de Mariupol, informou o conselho da cidade ucraniana no Telegram nesta segunda-feira (25).

"Uma fossa comum foi encontrada na aldeia de Staryi Krym. Este é o terceiro local de sepultamento em massa perto de Mariupol", diz a nota divulgada pelo Ukrinform.

Segundo as autoridades ucranianas, esta é mais uma extensão dos poços detectados pelo satélite em 24 de março e 7 de abril. Na ocasião, duas grandes valas foram localizadas, sendo uma com 45 metros por 25 metros, com capacidades para até mil corpos de residentes de Mariupol.

Na cidade de Manhush, inclusive, foi possível ver fileiras de mais de 200 valas comuns recém-cavadas. Uma nova imagem divulgada no último domingo (24) mostra uma nova escavação, com mais de 200 metros de comprimento.

A descoberta de novas fossas comuns tem feito a Ucrânia acusar os militares russos de tentarem esconder "crimes de guerra" e o massacre de civis na cidade portuária.

