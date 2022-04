Reprodução: redes sociais - 19/04/2022 Explosões ocorreram perto do prédio que abriga o Ministério de Segurança do Estado





Várias explosões foram ouvidas nesta segunda-feira (25) em Tiraspol, capital da Transnístria, região separatista pró-Rússia da Moldávia, na fronteira com a Ucrânia .

O Ministério do Interior de Transnístria confirmou que as explosões ocorreram perto do prédio que abriga o Ministério da Segurança do Estado. De acordo com informações preliminares, os disparos foram feitos com um lançador de granadas antitanque portátil.

"As janelas explodiram nos pisos superiores. Saiu fumaça da estrutura. Foi criado um cordão policial nas imediações. Uma equipe de investigação chegou ao local com esquadrões antibomba, bombeiros, ambulâncias e especialistas do serviço de emergência", explicou a nota oficial.





Segundo a agência russa Tass, diversas ambulâncias estão na área e, até o momento, não há indicações de vítimas.

A Transnístria é um território separatista da Moldávia, uma ex-república soviética, e desde meados dos anos 1990 conta com a presença de pelo menos 1,5 mil tropas russas.

Recentemente, líderes militares em Moscou declararam que o governo russo tem o desejo de conquistar todo o sul da Ucrânia para abrir "caminho" para a região. "O controle do sul da Ucrânia é também um corredor para a Transnístria, onde há também casos de opressão da população de língua russa", declarou um oficial russo.

