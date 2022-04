Reprodução/Twitter Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo, morre aos 119 anos

Na última terça-feira (19), morreu a pessoa mais velha do mundo, a japonesa Kane Tanaka, aos 119 anos de idade.

O falecimento foi divulgado pelo Guinness World Records nesta segunda (25) e confirmada pelo médico Robert Young, que comprovaram o recorde de Tanaka em 2019.

Tanaka nasceu em 2 de janeiro de 1903, na região sudoeste de Fukuoka, no Japão. Foi neste mesmo ano que Marie Curie se tornou a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel.

Tanaka morava em uma casa de repouso e sua saúde teve uma piora significativa nas últimas semanas. Ela teve cinco filhos e, quando mais jovem, foi dona de uma loja de macarrão e bolo de arroz.

A população japonesa é a mais idosa do mundo, segundo dados do Banco Mundial. Estima-se que o Japão tem cerca de 28% de seus habitantes com 65 anos ou mais.

A pessoa viva mais velha verificada pelo Guinness foi a francesa Jeanne Louise Calment, que morreu aos 122 anos e 164 dias em 1997.

