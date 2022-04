Reprodução/Facebook Vladimir Putin - 28.02.2022 Vladimir Putin e Emmanuel Macron

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Emmanuel Macron pela reeleição na França neste domingo . Conforme comunicado do Kremlin, o líder russo enviou um telegrama desejando ao presidente francês sucesso nas "atividades do Estado, bem como boa saúde e bem-estar".

Macron derrotou a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, tornando-se o primeiro presidente a ser reeleito na França em 20 anos. O líder francês foi um dos poucos ocidentais que entrou em contato com Putin desde o início da guerra na Ucrânia, que já completou dois meses.

O francês tentou negociar uma solução para o conflito, sem sucesso, e apesar de manter canais diplomáticos abertos para Moscou, se juntou a outros países da Europa para impor sanções econômicas e políticas contra a Rússia.

Segundo os resultados finais, Macron, do centrista A República Em Marcha, obteve 58,54% dos votos contra 41,46% da oponente do Reunião Nacional (RN), que já reconheceu a derrota. A abstenção, uma das principais preocupações do agora presidente reeleito antes da votação, foi de 28%.

