Reprodução - 23.04.2022 Barco desapareceu no Japão com 26 pessoas a bordo

Subiu para 11 o número de mortos após o naufrágio de um barco turístico com 26 pessoas a bordo no Japão . Conforme a Guarda Costeira, uma criança resgatada neste domingo não resitiu, se tornando a última vítima do incidente. Ainda há outras 15 pessoas desaparecidas.

O barco Kazu 1 afundou na Península de Shiretoko, na principal ilha de Hokkaido, no norte do país, no sábado. Havia 24 turistas, o capitão e um marinheiro na embarcação. Dois passageiros eram crianças.

As autoridades perderam contato com a tripulação à tarde. Conforme a emissora pública NHK , a tripulação chegou a informar que água estava inundando a popa do navio e que ele começava a afundar, mas o passageiros usavam coletes salva-vidas. O caso está sendo investigado.

Conforme a imprensa local, ondas de três metros foram registradas no local do acidente, onde a temperatura da água era de três graus.

*(com informações de agências internacionais)