Nesta segunda-feira (25), o governo russo foi acusado pelas autoridades da Ucrânia de realizar ataques simultâneos contra cinco estações de trem no oeste e no centro do país. Ainda não foi divulgado o número de mortos.

Segundo o diretor da companhia de trens do país, Oleksander Kamyshin, os ataques ocorreram em um intervalo de uma hora.

Uma das estações atingidas, a de Krasne, fica nos arredores de Lviv, o que aumenta a tensão no Leste Europeu.

O ataque deixou a Europa em alerta. A cidade de Lviv é próxima da Polônia, país integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Sendo assim, caso os bombardeios seguirem e de alguma forma atingirem alvos de nações amigas da Ucrânia, mesmo que não intencionalmente, eles podem intensificar o conflito.

Lviv, além de ser uma rota de fuga, é uma das principais cidades de refúgio de ucranianos que saíram do epicentro do conflito. Várias embaixadas mudaram a sede para lá.

