O Ministério da Defesa da Rússia informou, nesta segunda-feira (25), que uma refinaria de petróleo na cidade ucraniana de Kremenchug foi atingida por mísseis russos.

De acordo com o comunicado, também foram destruídas durante o ataque as instalações da refinaria utilizadas para armazenar a commodity e seus derivados.

O Kremlin também informou que instalações militares da Ucrânia foram atacadas por mísseis de alta precisão na noite de domingo (24). Entre os alvos atingidos, estão 3 fortalezas ucranianas e 3 depósitos de munição situados nos distritos de Barvenkovo ​​e Novaya Dmitrovka da região de Kharkiv.

“Durante a noite, tropas de foguetes realizaram 19 ataques. Foram destruídos: 4 postos de comando nacionalistas, incluindo a 81ª Brigada de Assalto Aéreo Separada e a 110ª Brigada de Defesa Territorial, e 3 depósitos de munição. 21 áreas de concentração de mão de obra e equipamento militar ucraniano foram atingidas. Mais de 240 pessoas foram eliminadas, bem como 28 unidades de veículos blindados, peças de artilharia e veículos” , declarou o Ministério da Defesa em um canal de mensagens.

A guerra na Ucrânia completou 2 meses no último domingo (24). A Rússia anunciou o início de uma nova fase do conflito com a intensificação de ataques contra a região de Donbass.

