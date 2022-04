Reprodução/redes sociais Explosão matou cerca de 100 pessoas na Nigéria

Mais de 100 pessoas morreram em uma explosão em um depósito ilegal de refino de petróleo no estado de Rivers, na Nigéria, durante a madrugada deste sábado.

A explosão foi confirmada pelo governo logal e a ONG Youths and Environmental Advocacy Center (YEAC).

"A eclosão de incêndio ocorreu em um local de abastecimento ilegal e afetou mais de 100 pessoas. As vítimidas ficaram irreconhecíveis", afirmou Goodluck Opiah, comissário estadual de recursos petrolíferos.

Agências internacionais apontam que em razão do desemprego e da pobreza no Delta do Níger, o refino ilegal de petróleo se popularizou como um negócio rentável, porém, perigoso.

O petróleo é extraído de um labirinto de oleodutos que pertencem a grandes companhias, e refinado em equipamentos improvisados.