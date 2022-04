Reprodução - 23.04.2022 Navio desapareceu no Japão com 26 pessoas a bordo

A Guarda Costeira do Japão empenhou aeronaves e barcos de patrulha neste sábado para procurar um barco de turismo com 26 pessoas a bordo , incluindo duas crianças, mais de nove horas depois de avisar que estava afundando ao largo da ilha de Hokkaido, no norte do país.

A guarda costeira ouviu da tripulação do "Kazu 1" por volta de 13h15 do horário local que a água estava inundando o navio e começando a afundar, disse o funcionário.

Os últimos sinais do navio ocorreram por volta das 15h, quando entrou em contato com sua empresa operadora para dizer que estava afundando em um ângulo de 30 graus, informou a agência Kyodo. A tripulação disse que todos a bordo estavam usando coletes salva-vidas, segundo a emissora pública NHK. Havia 24 passageiros e dois tripulantes a bordo.

Ao todo foram enviados cinco barcos de patrulha e duas aeronaves na busca. Também foi solicitada a ajuda das forças de autodefesa, conforme a mídia local. O primeiro-ministro Fumio Kishida instruiu as autoridades a usar todos os meios disponíveis na busca.

Leia Também

O barco estava na área da Península de Shiretoko, na costa da ilha mais ao norte do Japão, e acredita-se que estivesse perto das Cataratas de Kashinu, um ponto turístico popular por sua beleza natural, quando teve dificuldades.

O navio comporta 65 pessoas, e os passeios pela área de Shiretoko geralmente duram cerca de três horas, de acordo com o site da empresa de turismo. O barco deixou o porto de Utoro por volta das 10h de sábado e deveria retornar ao porto às 13h. As ondas estavam altas e os barcos de pesca na área haviam retornado ao porto no meio da manhã.

Entre no c anal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

*(com informações de agências internacionais)