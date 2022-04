Reprodução Khaled Mohamad Majzoub e sua esposa, Mona Majzoub, estão presos há nove meses no Líbano

O empresário libanês com nacionalidade brasileira Khaled Mohamad Majzoub e sua esposa, Mona Majzoub, estão presos no Líbano há cerca de nove meses sem acesso a advogados sob a acusação de envolvimento na morte de uma mulher.

Majzoub, que tem câncer no intestino, está sem acesso ao tratamento, remédios e advogados desde que foi detido. As informações são da coluna do jornalista Ancelmo Gois n'O Globo.

Em agosto de 2021, o empresário e sua esposa viajaram ao país para visitar amigos e familiares. Na saída de um restaurante, eles foram surpreendidos por um tiroteio. Uma amiga do casal foi atingida e morreu. Ao registrar o boletim de ocorrência, eles foram presos.

De acordo com a família, Mazjoub usa bolsa de colostomia e faz tratamento contra o câncer em um hospital da Capital. As denúncias foram publicadas no jornal do Consulado Libanês no Brasil.

