Reprodução Gabriel Boric, presidente do Chile

Um homem foi detido pela polícia chilena após arremessar uma pedra contra o presidente do país, Gabriel Boric, nesta quinta-feira. A tentativa de agressão aconteceu na cidade de Coquimbo, enquanto Boric cumprimentava apoiadores.

"Se alguém pensa que pode me intimidar ou mudar a forma como queremos governar, está muito enganado. Vamos continuar conversando com as pessoas que concordam, e também com as que não concordam, porque esse é o papel de um governo: ouvir e olhar as pessoas nos olhos" disse o presidente chileno sobre o episódio.

#EstamosAhí : Lanzan piedrazo a Presidente Gabriel Boric, fuera de la Gobernación Regional, frente a la Plaza de Armas de La Serena, en medio de su visita a la Región de Coquimbo. https://t.co/5EQDWa8Aic pic.twitter.com/0U7CXF0L02 — Mediabanco (@mediabanco) April 21, 2022

A pedra atingiu o peito de Matías Meza-Lopehandía, chefe do gabinete presidencial. O agressor foi identificado como um homem de 31 anos.

O ex-presidente chileno de direita Sebastián Piñera foi às redes sociais criticar a tentativa de agressão contra o atual mandatário do país.

"As pedras não são o caminho e a violência deve ser sempre condenada, forte e claramente. Devemos recuperar os caminhos do diálogo, da colaboração e dos acordos para construir um Chile melhor e para todos", escreveu Piñera.

