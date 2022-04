Reprodução / Record News - 31.03.2022 Presidente dos EUA, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (21) um pacote adicional de ajuda militar no valor de US$800 milhões para a Ucrânia e questionou a veracidade da declaração de que a Rússia tomou o controle de Mariupol.

O novo pacote de armas contra a ofensiva russa no leste do país conta com munição, artilharia pesada, drones, sistemas de longo alcance e mísseis antinavio.

"Putin não vencerá mais na Ucrânia, ele nunca poderá ocupá-la completamente", disse o democrata na Casa Branca após se reunir com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal.

Segundo Biden, os Estados Unidos "nunca desistirão de lutar contra os tiranos" e os objetivos de seu país e de seus aliados são "impedir que Putin invada a Ucrânia e continue isolando-a".

Durante seu discurso, o líder americano questionou o anúncio feito pelo governo russo, que alegou ter conquistado Mariupol, cidade ucraniana considerada estratégica para Moscou.

"É questionável se Rússia controla mesmo Mariupol. Sabemos que eles já disseram afirmações que não eram verdadeiras. Ainda não há evidências de que Mariupol caiu totalmente", declarou Biden.

De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, as forças ucranianas ainda controlam parte de Mariupol, mas a Rússia já ocupou maior parte da cidade.

A nova ajuda militar dos EUA é anunciada uma semana após Biden ter disponibilizado um outro auxílio no mesmo valor. Ao todo, o país já destinou aproximadamente US$3,4 bilhões em assistência aos ucranianos desde o início da guerra em 24 de fevereiro.

Hoje, inclusive, ele declarou que o país também irá proibir a entrada de navios afiliados à Rússia nos portos norte-americanos e anunciou o programa chamado "Unidos pela Ucrânia" para fornecer um processo simples para refugiados ucranianos que querem ir para os Estados Unidos.

"Nenhum navio que navegue sob a bandeira russa, ou que seja de propriedade ou operado por interesses russos, terá permissão para atracar no porto dos Estados Unidos ou acessar nossas costas", concluiu o democrata.