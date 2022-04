Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 30/03/2022 Daniel Silveira





O Superior Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Sliveira a 8 anos e 9 meses de prisão após julgamento realizado nesta quarta-feira (20).

Silveira foi denunciado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a instituições políticas brasileiras, entre elas, o próprio STF.

Entre os ministros que votaram a favor da condenação do deputado do PTB/RJ, destaque para Alexandre de Moraes, relator do caso e que foi chamado de “marginal” pelo réu antes do início da sessão.

Rosa Weber, Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso também se manifestaram pela condenação de Daniel Silveira. Em contraponto, Kassio Nunes Marques se posicionou a favor da absolvição de Moraes.

Silveira, que ficou preso por quase um ano, é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de agressões verbais e graves ameaças contra os integrantes do Supremo em três ocasiões; incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário por duas vezes; e estimular a animosidade entre as Forças Armadas e o STF, ao menos uma vez. Ele virou réu em abril de 2021.

