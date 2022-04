Reprodução 20/04/2022 Imigrantes da Guatemala são resgatados em montanha no deserto do Arizona

Dois imigrantes da Guatemala foram encontrados nas montanhas Baboquivari, no Arizona, com ferimentos nas pernas e nas costas depois de caminhar pelo deserto por vários dias. O serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) divulgou as imagens do resgate nesta terça-feira.

Os agentes usaram um helicóptero para chegar aos dois imigrantes que estavam em perigo e precisavam de ajuda médica. Eles foram localizados em uma área remota das Montanhas Baboquivari.

Conforme a descrição da CBP, houve a necessidade de chamar a Patrulha de Fronteira de Busca, Trauma e Resgate "devido à localização dos sujeitos em terrenos árduos e perigosos".

A equipe encontrou os imigrantes por volta das 19h. Dois agentes desceram do helicóptero, prenderam a dupla em coletes de resgate, colocaram capacetes e retiraram os guatemaltecos.

Os imigrantes foram transportados para um campo de beisebol na cidade de Three Points, no Arizona. Eles passaram por atendimento médico, com foco na reidratação e tratamento de bolhas nos pés.

