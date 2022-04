Reprodução Criança foi abandonada na fronteira dos EUA com o México

Um menino de três anos foi encontrado sozinho na cidade de Santa Teresa, que fica na fronteira dos Estados Unidos com o México. De acordo com serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês), o menino foi encontrado na última sexta-feira, mesmo dia em que um grupo de imigrantes foi flagrado pelos operadores de câmera que faziam a vigilância do local.

O menino, que é natural da Guatemala, foi encontrado por uma equipe de resposta móvel. Os agentes o resgataram imediatamente e o levaram para atendimento médico em uma estação de saúde em Santa Teresa.

Depois de confirmarem que o menino estava bem, os oficiais o transferiram sob custódia para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Para eles, foi uma sorte terem encontrado o menino, já que ele poderia ter sofrido com as drásticas condições climáticas do deserto na região.

— Os contrabandistas não respeitam a vida humana, felizmente nossos agentes localizaram e resgataram a criança — disse um dos agentes.

No começo deste mês, os Estados Unidos anunciaram que vão encerrar, no fim de maio, a norma de saúde pública conhecida como Título 42, que permite ao governo proibir a entrada de pessoas nos EUA quando o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) constatar que há “um sério perigo de uma nova doença ser introduzida” no país.

Leia Também

Criada durante o governo de Donald Trump, a regra foi temporariamente afrouxada pelo presidente Joe Biden, impedindo a detenção e deportação de crianças desacompanhadas, mas o presidente democrata voltou atrás no contexto da pandemia, recebendo críticas de políticos do próprio partido.

O Título 42 permanecerá em vigor até 23 de maio para permitir que as autoridades de fronteira tenham tempo para se preparar e aumentar a vacinação de migrantes que chegam ao país, de acordo com um documento de 30 páginas do CDC.

*Com agências internacionais

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.