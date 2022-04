Reprodução / FOX 32 Chicago Amare, o gorila, gosta de olhar para telas dos smartphones das pessoas, dizem funcionários do zoológico

Um gorila do zoológico de Lincoln Park, em Chicago , nos Estados Unidos, ficou 'viciado' em celular após frequentadores do estabelecimento mostrarem fotos e vídeos a ele através do vidro que separa o animal dos visitantes.

O 'vício' de Amare foi tão grande que ele nem percebeu quando outro gorila o atacou.

Para evitar que os visitantes mostrassem a tela dos celulares aos animais, a equipe do zoológico precisou colocar uma corda para manter as pessoas afastadas do vidro. Além disso, o local colocou funcionários para monitorar caso alguém tentasse mostrar vídeos ou fotos aos gorilas.

De acordo com eles, Amare está se distraindo com as telas dos smartphones e o zoológico está tentando fazer com que ele reduza o acesso aos celulares.

"Estamos cada vez mais preocupados com o fato de que muito do seu tempo é gasto olhando as fotos das pessoas, nós realmente preferimos que ele passe muito mais tempo com seus companheiros, aprendendo a ser um gorila", disse Stephen Ross, diretor do zoológico Lester E. Fisher Center for the Study and Conservation of Apes, ao Chicago-Sun Times .



Amare tem 16 anos e vive com outros três gorilas adolescentes 'solteiros'. Eles são mantidos separados de um macho adulto dominante em outro recinto.

De acordo com o jornal, a distração dele com as telas ficou ainda mais preocupante após o ataque surpresa de outro primata, já que, durante o desenvolvimento, os gorilas machos geralmente ficam agressivos uns com os outros e brigam para estabelecer domínio e hierarquia.

Os especialistas explicaram que, caso ele se distraia demais com as pessoas e os aparelhos, pode perder essa interação e ter uma posição social mais baixa entre o grupo, podendo gerar em "graves consequências para o desenvolvimento".

