Reprodução: commons - 22/03/2022 António Guterres solicita reunião com presidentes de Rússia e Ucrânia

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu para ser recebido pelos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , em suas respectivas capitais.

Segundo um porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, os pedidos estão em cartas enviadas por Guterres aos dois mandatários na última terça-feira (19).





As Nações Unidas têm tido pouca influência no desenrolar da invasão russa à Ucrânia, já que Moscou é um dos cinco membros com poder de veto no Conselho de Segurança.

A guerra teve início em 24 de fevereiro e entrou em uma fase crucial nos últimos dias, com a ofensiva da Rússia para conquistar o Donbass, região do leste da Ucrânia onde ficam os territórios separatistas de Donetsk e Lugansk.

