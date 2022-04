Reprodução Homem confessou invadir o Capitólio, nos EUA

Um homem foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de ser uma das pessoas que participou da invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 . À época, um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump atacou as instalações da sede do Legislativo do país .

Jerry Daniel Braun foi denunciado após um motorista de aplicativo ter aceitado uma corrida com o homem logo após o ocorrido. Dentro do carro, Braun acabou comentando ter participado do ato, mas ele não sabia que estava sendo gravado pelo motorista.

As câmeras de segurança usadas pelo condutor do veículo serviram como evidência para a prisão do acusado, além das imagens gravadas por câmeras presas ao uniforme de um dos policiais que estavam no Capitólio, que mostram Braun agredindo um jornalista com um pedaço de madeira.

O FBI informou que, durante a conversa com o motorista, Braun admitiu ter derrubado uma das barricadas que protegiam o prédio. Nas imagens também é possível ver o homem tentando estancar o sangue de uma ferida perto dos olhos.

Leia Também

Agora, ele enfrenta acusações de obstrução durante desordem civil, entrada e permanência em áreas restritas e conduta violenta.

Outras 225 pessoas foram acusadas de ter participado do conjunto de atos violentos que tentavam impedir a contagem de votos nas eleições norte-americanas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.