Um soldado ucraniano conseguiu se salvar de um tiro por causa do celular dele, que estava no bolso e impediu que o tiro atingisse o combatente. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem retirando o aparelho do bolso e percebendo que havia uma bala alojada na tela.

De acordo com o jornal Metro UK , acredita-se que a munição tenha sido um bala de 7,62 mm x 39 mm disparada pelas forças russas.

Não se sabe o modelo do telefone que o soldado carregava, mas alguns usuários nas redes sociais duvidaram da capacidade do celular de 'barrar' a bala. "Não há como um smartphone + uma fina camada de aço impedir um ataque direto de uma bala no alcance típico de tiroteio", escreveu um usuário do Reddit, que disse que a bala deve ter batido antes em outro lugar.

"Um golpe de sorte que pode mudar o futuro, nunca perca esse telefone", brincou outro.

A situação ocorreu no momento em que a Rússia começou uma ofensiva antecipada na tentativa de conquistar a região de Donbass, no leste da Ucrânia .

"As forças russas começaram a batalha por Donbass para a qual estão se preparando há muito tempo e uma quantidade considerável das forças russas está concentrada e focada nessa ofensiva", afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nessa segunda-feira (18).

De acordo com o presidente ucraniano, seus soldados seguirão lutando e resistindo contra a ação russa na região leste do país, independente da quantidade de militares russos que se deslocarem para esta batalha.

