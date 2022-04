Reprodução/Redes Sociais - 18.04.2022 As imagens terão sido captadas logo após a explosão que a Ucrânia diz ter sido um ataque, mas a Rússia nega

Nesta terça-feira (19), a Rússia se negou a comentar sobre o naufrágio do "Moskva", navio russo no Mar Negro que a Ucrânia diz ter afundado em um ataque na última semana .

"Todas as informações são divulgadas pelo ministério da Defesa. Não temos a prerrogativa de comunicar", afirmou o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov.



Até o momento, a Marinha e o ministério da Defesa não divulgaram um balanço do naufrágio do navio, que carregava centenas de pessoas. Depoimentos divulgados na imprensa internacional mencionam marinheiros desaparecidos, mas a Rússia não quis comentar o assunto.

Nas redes sociais, algumas pessoas também têm se pronunciado e pedido ajuda para buscar parentes que eles dizem ter desaparecido no naufrágio. Segundo informações oficiais, a tripulação do "Moskva" foi retirada e não há mortos, feridos ou desaparecidos.

De acordo com as autoridades russas, o "Moskva" — que tem um papel fundamental na coordenação dos navios russos no Mar Negro — afundou após um incêndio provocado pela explosão de munições.

A Ucrânia, por outro lado, afirma que as forças do país que atingiram o navio com mísseis, o que fez com que ele afundasse.

Nesse sábado (16), o ministério da Defesa russo divulgou imagens que mostram o encontro entre um comandante da Marinha e dezenas de resgatados do navio.

