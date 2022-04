Reprodução/Redes Sociais - 18.04.2022 As imagens terão sido captadas logo após a explosão que a Ucrânia diz ter sido um ataque, mas a Rússia nega

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o que seria o navio russo Moskva após a explosão que a Ucrânia diz ter sido um ataque, mas a Rússia nega, na semana passada . O navio era o principal das tropas do país no Mar Negro

Newest photo from 15 April 2022. Damaged Moskva. pic.twitter.com/BSgnS2mJXg — Мike Right (@BormanIke) April 17, 2022

A Ucrânia alega que o cruzador foi atingido por um míssil lançado por suas forças . A Rússia, por sua vez, não reconheceu que foi um ataque que causou o incêndio na embarcação, e disse que a sua origem está sob investigação, possivelmente tendo sido causada por uma explosão de munição. Os mais de 500 tripulantes deixaram o navio, disse a Rússia. Nenhum dos dois países confirmou que as fotos são mesmo da embarcação.

Esta é a foto do cruzador de mísseis russo Moskva do projeto 1164 da Rússia logo depois de ser atingido por dois mísseis anti-navios ucranianos Netuno. Na imagem é possível ver onde o míssil atacou. #Russia #Moskva #Moscou pic.twitter.com/PHgMyNoURM — Área Militar (@areamilitarof) April 17, 2022

Neste sábado, o ministério da Defesa da Rússia divulgou pela primeira vez o que diz ser a tripulação do navio de guerra Moskva após o naufrágio da embarcação. O vídeo mostra um grande grupo de marinheiros na cidade portuária de Sebastopol, na Crimeia, sendo recebido pelo Comandante-chefe da Marinha, Almirante Nikolay Yevmenov.

As agências de notícias russas disseram que o Moskva, de 12.500 toneladas e construído em 1983, estava armado com 16 mísseis de cruzeiro antinavio Vulkan, com alcance de pelo menos 700 quilômetros. Estes mísseis deveriam ser destinados principalmente a ataques contra porta-aviões. Como a Ucrânia não tem estes equipamentos no Mar Negro, acabavam não sendo tão relevantes.

O cruzador, no entanto, também estava equipado com uma arma mais significativa: uma bateria de 64 mísseis terra-ar S-300F. Esses projéteis de longo alcance permitiam que o navio estabelecesse uma zona em que as aeronaves ucranianas corriam riscos ao operar.

