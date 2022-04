Reprodução/Twitter UNICEF - 23.02.2022 Meninos estudam dentro de sala de aula no Afeganistão

Três explosões atingiram uma escola para meninos em um bairro xiita de Cabul, capital do Afeganistão, e deixaram pelo menos 25 mortos nesta terça-feira (19).

O porta-voz da polícia local, Khalid Zadran, confirmou nas redes sociais que as explosões "causaram baixas" na escola Abdul Rahim Shahid, mas não especificou a quantidade.

De acordo com a agência "Aamak News", que foi citada pela russa "Tass", pelo menos 25 pessoas morreram. Diversos combatentes talibãs isolaram a área e algumas vítimas foram levadas para hospitais da região.

O bairro onde as explosões aconteceram possui muitos moradores que são da minoria étnica hazara, que é perseguida pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã. A comunidade representa entre 10% e 20% da população de 38 milhões de pessoas do Afeganistão.

Em maio passado, ao menos 85 pessoas, principalmente estudantes, foram mortas e cerca de 300 ficaram feridas em três explosões que aconteceram nas proximidades de uma escola em Dasht-e-Barchi.

