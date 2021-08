Reprodução / Twitter / awvais Explosões atingiram arredores do aeroporto de Cabul na manhã desta quinta-feira (26)

Nesta quinta-feira (26), o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria dos dois ataques nos arredores do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão , informou a agência de notícias AFP . As explosões deixaram ao menos 72 pessoas mortas — 60 afegãos e 12 soldados norte-americanos —, além de outros feridos, segundo o jornal The Wall Street Journal .



Os ataques, registrados próximos ao portão "Abbey", teriam sido causados por um homem-bomba , conforme a rede Sky News . O local é onde ficam, em sua maioria, as tropas do Reino Unido. Até o momento, no entanto, não há registro de mortes entre militares britânicos.

#BREAKING Islamic State claims deadly bomb attack at Kabul airport: SITE monitoring — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2021









Você viu?

"Estado Islâmico reivindica autoria de ataque mortal a bomba no aeroporto de Cabul", informou a AFP nas redes sociais.

Nova explosão

Um novo estrondo foi ouvido em Cabul na tarde de hoje, horas após o atentado inicial, como vem sendo repercutido por agências de notícia internacionais.

No entanto, de acordo com a Reuters, que ouviu um porta-voz do Talibã, o barulho foi decorrente de uma explosão controlada por forças norte-americanadas para destruir munições.

*Em atualização